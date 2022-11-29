В Улан-Удэ у стен колонии вновь поймали арбалетчика

Отметим, в Улан-Удэ молодой сельчанин находился несколько дней, приехав в гости к своему знакомому.В несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Имеет среднее специальное образование, но нигде не работает.Арбалет со стрелой и наркотиками изъят. Возбуждено уголовное дело.