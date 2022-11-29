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В Улан-Удэ у стен колонии вновь поймали арбалетчика

В Улан-Удэ у стен колонии вновь поймали арбалетчика
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Молодой человек приехал на такси

В Улан-Удэ пресекли попытку сбыта в исправительную колонию наркотиков в крупном размере. Возле колонии задержан очередной арбалетчик.

- Правоохранители задержали 18-летнего жителя Еравнинского района с арбалетом и стрелой в руках при выходе из такси рядом с исправительным учреждением. К стреле были привязаны свёртки с гашишем массой около 64 грамм и гашишным маслом весом более 14,5 граммов. Наркотики молодой человек планировал переправить осуждённым, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Отметим, в Улан-Удэ молодой сельчанин находился несколько дней, приехав в гости к своему знакомому.

В несовершеннолетнем возрасте он привлекался к уголовной ответственности за кражу. Имеет среднее специальное образование, но нигде не работает.

Арбалет со стрелой и наркотиками изъят. Возбуждено уголовное дело.


Как сообщал «Байкал-Dailу», арбалетчиков возле колоний в Бурятии ловят периодически. Так, в ноябре возле исправительной колонии №2 поймали двух молодых людей с арбалетом и стрелами с наркотиками.

В сентябре у стен той же колонии № 2 в Улан-Удэ задержали мужчину, который намеревался запустить стрелу с «подарком» для осуждённых – сотовыми телефонами.

В июне, когда возле исправительной колонии поймали мужчину, который хотел запустить стрелы с пятью мобильниками.

В феврале мужчина пытался запустить в исправительную колонию №2 с помощью стрел сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки.

наркотики колония

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