В Улан-Удэ двое арбалетчиков хотели забросить наркотики в колонию

В исправительную колонию строгого режима № 2 в Улан-Удэ вновь пытались доставить наркотики с помощью арбалета.
- Сотрудники оперативного отдела колонии вместе с сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков МВД задержали двух нарушителей, которые при помощи арбалета планировали перебросить запрещённые предметы на территорию учреждения, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Задержанные – жители Бурятии, 20 и 18 лет. К колонии они подъехали на автомобиле, в котором обнаружили спортивный арбалет и стрелу с примотанным к ней свёртком. На место прибыл кинолог со служебной собакой Райзой, которая подтвердила, что в свёртке наркотики.
Материалы переданы следственно-оперативной группе для направления на исследование и принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Как сообщал «Байкал-Dailу», арбалетчиков возле колоний в Бурятии ловят периодически. Так, в сентябре у стен той же колонии № 2 в Улан-Удэ поймали мужчину, который намеревался запустить стрелу с «подарком» для осуждённых – сотовыми телефонами.
В июне, когда возле исправительной колонии поймали мужчину, который хотел запустить стрелы с пятью мобильниками.
В феврале мужчина пытался запустить в исправительную колонию №2 с помощью стрел сотовый телефон, наушники, Wi-Fi роутер, дрожжи и зажигалки.