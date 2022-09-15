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В Улан-Удэ у стен колонии поймали арбалетчика

В Улан-Удэ у стен колонии поймали арбалетчика
Происшествия,  Фото:УФСИН по Бурятии
Задержанный хотел «порадовать» осуждённых

Сотрудники исправительной колонии строгого режима № 2 в Улан-Удэ поймали очередного арбалетчика. Он намеревался запустить стрелу с «подарком» для осуждённых.

- Задержан гражданин, намеревающийся доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы. У 20-летнего задержанного в ходе обыска изъят арбалет со стрелой. В свёртке, примотанном скотчем к арбалетной стреле, были обнаружены три сотовых телефона и комплектующие к ним, - сообщили в УФСИН по Бурятии.

В отношении молодого человека составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП «Попытка передачи запрещённых предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Как сообщал «Байкал-Dailу», арбалетчиков возле колоний в Бурятии задерживали не раз. Один из последних случаев произошёл в июне, когда возле исправительной колонии поймали мужчину, который хотел запустить стрелы с пятью мобильниками

В августе осуждённому из колонии №2 в Улан-Удэ наркотики пытались передать ухищрённым образом - их спрятали в курице-гриль
колония

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