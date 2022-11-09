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В Забайкалье парень погиб во время поиска золота в заброшенной шахте

В Забайкалье парень погиб во время поиска золота в заброшенной шахте
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Проводится доследственная проверка

30 октября в посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края 25-летний молодой человек погиб во время незаконной добычи золота. Следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, двое мужчин приехали для добычи золота в заброшенной шахте в посёлке Вершино-Дарасунский. Они спустились на глубину около 300 метров. В ходе работ сошла горная масса, в результате чего 25-летнего парня придавило насмерть.

- Следователи провели комплекс процессуальных мероприятий до установления всех обстоятельств инцидента. Проведены опросы, для установления причин смерти назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю 
смерть золото

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