Проводится доследственная проверка
30 октября в посёлке Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района Забайкальского края 25-летний молодой человек погиб во время незаконной добычи золота. Следователи проводят доследственную проверку.
По предварительным данным, двое мужчин приехали для добычи золота в заброшенной шахте в посёлке Вершино-Дарасунский. Они спустились на глубину около 300 метров. В ходе работ сошла горная масса, в результате чего 25-летнего парня придавило насмерть.
- Следователи провели комплекс процессуальных мероприятий до установления всех обстоятельств инцидента. Проведены опросы, для установления причин смерти назначена судебная медицинская экспертиза, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю
В Забайкалье парень погиб во время поиска золота в заброшенной шахте
Происшествия, Фото:
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