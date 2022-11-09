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Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил

Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчина на глазах у пожилых людей стащил телевизор

В Слюдянском районе Иркутской области полицейские задержали двух похитителей телевизоров. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.

Один из инцидентов произошёл два дня назад. Преступник, пользуясь доверием пенсионера-инвалида, зашёл его квартиру, где на глазах у пожилого мужчины и его жены забрал телевизор. Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний неоднократно судимый местный житель, который полностью признал вину в содеянном.

- Как совершили кражу? – спрашивает полицейский.
- Как… Зашёл, взял телевизор, ушёл, - сухо ответил задержанный.
- У кого кражу совершили?
- Совершил кражу там, где жил раньше. У пенсионеров. Инвалиды.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Второй случай произошёл накануне, когда неизвестный вошёл в частный дом через открытую входную дверь и стащил телевизор. Полицейские выяснили, что преступление совершил опытный докушник. После оперативники наведались к неоднократно судимому за аналогичные преступления 44-летнему мужчине, где обнаружили украденное имущество.

грабеж

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