Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчина на глазах у пожилых людей стащил телевизор



В Слюдянском районе Иркутской области полицейские задержали двух похитителей телевизоров. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.



Один из инцидентов произошёл два дня назад. Преступник, пользуясь доверием пенсионера-инвалида, зашёл его квартиру, где на глазах у пожилого мужчины и его жены забрал телевизор. Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний неоднократно судимый местный житель, который полностью признал вину в содеянном.



- Как совершили кражу? – спрашивает полицейский.

- Как… Зашёл, взял телевизор, ушёл, - сухо ответил задержанный.

- У кого кражу совершили?

- Совершил кражу там, где жил раньше. У пенсионеров. Инвалиды.



Возбуждено уголовное дело о грабеже.



Второй случай произошёл накануне, когда неизвестный вошёл в частный дом через открытую входную дверь и стащил телевизор. Полицейские выяснили, что преступление совершил опытный докушник. После оперативники наведались к неоднократно судимому за аналогичные преступления 44-летнему мужчине, где обнаружили украденное имущество.



