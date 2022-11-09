Мужчина на глазах у пожилых людей стащил телевизор
В Слюдянском районе Иркутской области полицейские задержали двух похитителей телевизоров. Об этом рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД.
Один из инцидентов произошёл два дня назад. Преступник, пользуясь доверием пенсионера-инвалида, зашёл его квартиру, где на глазах у пожилого мужчины и его жены забрал телевизор. Спустя несколько часов оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний неоднократно судимый местный житель, который полностью признал вину в содеянном.
- Как совершили кражу? – спрашивает полицейский.
- Как… Зашёл, взял телевизор, ушёл, - сухо ответил задержанный.
- У кого кражу совершили?
- Совершил кражу там, где жил раньше. У пенсионеров. Инвалиды.
Возбуждено уголовное дело о грабеже.
Второй случай произошёл накануне, когда неизвестный вошёл в частный дом через открытую входную дверь и стащил телевизор. Полицейские выяснили, что преступление совершил опытный докушник. После оперативники наведались к неоднократно судимому за аналогичные преступления 44-летнему мужчине, где обнаружили украденное имущество.
Житель Иркутской области ограбил пенсионеров, у которых жил
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Очаг возгорания обнаружили возле окна
Следы крови животных обнаружили также на острых наконечниках забора
Начальник погибшего сотрудника частного охранного предприятия арестован
Авария случилась в утренний час пик
Фрукт с «сюрпризом» изъяли транспортные полицейские
«Так надолго не отключали никогда», - жалуются местные жители
Мужчина разместил наркотики в пяти тайниках
Горела квартира в центре города
Собака сорвалась с цепи и набросилась на ребёнка
На месте работали взрывотехники
Пассажиры на остановках заметно нервничают
Будут проверены органы, отвечающие за профилактику безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних
Погибла 77-летняя женщина
Игорный клуб проработал три года
Пожар произошёл на Кирзаводе