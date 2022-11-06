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В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди

В Черемхове в столкновении «скорой» и легковушки пострадали люди
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Травмы получили пассажиры иномарки, медицинские работники бригады скорой помощи и её водитель

Прокуратура Черемхова поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий, организованных сотрудниками полиции по факту ДТП с участием машины скорой помощи.

По предварительным данным, днём 5 ноября на улице Первомайской в Черемхове произошло столкновение скорой помощи и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили пассажиры иномарки, медицинские работники бригады скорой помощи и её водитель, за их состоянием следят врачи. Причины произошедшего устанавливаются.

- По итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения, - сообщили в прокуратуре Иркутской области. 
ДТП

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