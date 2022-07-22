В Бурятии утонул пьяный мужчина

Мужчина погиб на озере



21 июля возле села Красноярово в Иволгинском районе Бурятии на озере во время купания утонул мужчина. Ему было 39 лет.



- По имеющейся информации, мужчина 1983 года рождения утонул во время купания. Со слов очевидцев, мужчина в нетрезвом виде нырнул в воду и не смог всплыть на поверхность, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На поиски утонувшего выехали республиканские спасатели и полицейские.



Спасатели обнаружили тело мужчины в 10 метрах от берега на глубине 2,5 метра. Утонувшего извлекли из воды и передали сотрудникам полиции.



С начала года в Бурятии утонули 17 человек, в том числе четверо детей.



