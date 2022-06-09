Доверчивый мужчина оформил для этого четыре кредита
В конце мая мошенники похитили около трёх миллионов рублей у 46-летнего жителя Джидинского района Бурятии.
Его обманули по уже классической схеме, когда лжеработники банка убеждают перевести деньги на «безопасные» счета. Своим жертвам рассказывают, что только так удастся сохранить деньги от мошенников, которые уже начали процесс вывода средств. Нередко к беседе при этом подключаются и липовые полицейские.
Житель Джидинского района оформил четыре кредита и самостоятельно перевел почти три миллиона рублей.
- Мужчина признался полицейским, что знал о подобных способах мошенничества, но не предполагал, что может стать их жертвой, - рассказали в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ранее был ряд подобных инцидентов, когда доверчивые жители лишались крупных сумм. В мае жительница Северобайкальска отдала мошенникам более 2,5 млн рублей. В конце прошлого года жительница Заиграевского района с сыном перечислили мошенникам больше миллиона.
Осенью 50-летняя улан-удэнка лишилась 9,5 миллионов. Такую крупную сумму она взяла в кредит в нескольких банках на себя и родственников, а также потратила все накопления.
В сентябре стало известно о том, как 55-летняя улан-удэнка потеряла 15 миллионов рублей, вложившись в «строительство на Кипре».
Также осенью житель Бурятии стал жертвой мошенников, позвонившим ему 55 раз; он лишился 1,2 млн.
В августе 2021 года 57-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 14 миллионов рублей. Тем же летом ещё один улан-удэнец лишился более трёх миллионов рублей.
Осенью 2020 года улан-удэнка рассказала на видео, как мошенники вытянули у неё 1,5 млн. Она, в частности, призналась, что её «бдительность была усыплена».
Житель Бурятии перевёл мошенникам три миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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