Мошенник «обрабатывал» свою жертву почти четыре часа
63-летняя жительница Северобайкальска стала жертвой мошенников, отдав им более 2,5 млн рублей. В полицию женщина обратилась 6 мая.
Пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и, представился работником банка. Он сообщил, что сотрудники службы безопасности банка якобы пресекли попытку перевода денег мошенникам. Для того, чтобы сохранить свои сбережения, женщине крайне необходимо перечислить их на безопасную страховую ячейку.
Доверившись собеседнику, который непрерывно около четырёх часов беседовал с ней, женщина под диктовку перечислила на указанные реквизиты все свои сбережения. Это более 2,5 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление и розыск подозреваемых, сообщили в МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», один из самых крупных случаев подобных мошенничеств был зафиксирован осенью 2021 года. 50-летняя улан-удэнка перечислила 9,5 млн рублей.
Жительница Бурятии перечислила мошенникам 2,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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