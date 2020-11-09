Улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Потерпевшая подробно рассказала, как это было. В частности, женщина призналась, что после первого звонка её «бдительность была усыплена»:







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21 октября в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, вытянули у неё около 1,5 миллионов рублей, рассказали в МВД по Бурятии.Сначала звонившие сообщили, что на имя женщины изготовлена кредитная карта. Она парировала, что подобных заявок не оставляла. Тогда «сотрудник банка» ответил, что, вероятно, мошенники похитили персональные данные и таким образом пытаются повесить на неё кредит.- Чтобы избежать этого, необходимо застраховать имеющиеся средства и исчерпать кредитный потенциал, взяв дополнительно деньги в кредит. А деньги необходимо перечислить на резервный счёт. Только таким способом удастся сохранить свои сбережения и не лишиться заёмных, - заявил аферист.По просьбе собеседника, который убедил улан-удэнку в опасности ситуации, она предоставила номер банковской карты и сообщила пароли, приходившие в смс, после чего с её счета списались средства. Кроме того, под руководством «коллег банковского работника» горожанка проделала ряд операций по оформлению кредитных обязательств. Затем она перевела на «резервные счета» займы в 300 тысяч и 1 миллион 145 тысяч рублей.Когда «сотрудник банка» уведомил о необходимости взятия ещё одного кредита, улан-удэнка, наконец, позвонила на номер «900». Она узнала, что в компании данный гражданин не работает, а сама стала жертвой мошенников.Полиция Бурятии напоминает: сотрудники банка не запрашивают реквизиты и данные банковских карт по телефону и не требуют сообщать приходящие в смс пароли. Если вы попали в подобную ситуацию, следует прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно позвонить на «горячую» линию банка. Его номер указан на оборотной стороне карты. Одним из часто применяемых методов является искусственное создание дефицита времени, когда мошенник говорит собеседнику, что операции необходимо совершить незамедлительно - в противном случае деньги со счета якобы будут похищены.