 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

Улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей

Улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей
Происшествия, 
«После первого звонка моя бдительность была усыплена», - вспоминает потерпевшая

21 октября в полицию Улан-Удэ обратилась 39-летняя женщина, ставшая жертвой мошенников. Неизвестные, представившись сотрудниками банка, вытянули у неё около 1,5 миллионов рублей, рассказали в МВД по Бурятии.

Сначала звонившие сообщили, что на имя женщины изготовлена кредитная карта. Она парировала, что подобных заявок не оставляла. Тогда «сотрудник банка» ответил, что, вероятно, мошенники похитили персональные данные и таким образом пытаются повесить на неё кредит.

- Чтобы избежать этого, необходимо застраховать имеющиеся средства и исчерпать кредитный потенциал, взяв дополнительно деньги в кредит. А деньги необходимо перечислить на резервный счёт. Только таким способом удастся сохранить свои сбережения и не лишиться заёмных, - заявил аферист.

По просьбе собеседника, который убедил улан-удэнку в опасности ситуации, она предоставила номер банковской карты и сообщила пароли, приходившие в смс, после чего с её счета списались средства. Кроме того, под руководством «коллег банковского работника» горожанка проделала ряд операций по оформлению кредитных обязательств. Затем она перевела на «резервные счета» займы в 300 тысяч и 1 миллион 145 тысяч рублей.

Когда «сотрудник банка» уведомил о необходимости взятия ещё одного кредита, улан-удэнка, наконец, позвонила на номер «900». Она узнала, что в компании данный гражданин не работает, а сама стала жертвой мошенников.

Потерпевшая подробно рассказала, как это было. В частности, женщина призналась, что после первого звонка её «бдительность была усыплена»:



Полиция Бурятии напоминает: сотрудники банка не запрашивают реквизиты и данные банковских карт по телефону и не требуют сообщать приходящие в смс пароли. Если вы попали в подобную ситуацию, следует прекратить разговор с незнакомцем и самостоятельно позвонить на «горячую» линию банка. Его номер указан на оборотной стороне карты. Одним из часто применяемых методов является искусственное создание дефицита времени, когда мошенник говорит собеседнику, что операции необходимо совершить незамедлительно - в противном случае деньги со счета якобы будут похищены.
мошенничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии застрелил грозившего «ушатать» приятеля
Житель Бурятии застрелил грозившего «ушатать» приятеля
Происшествия, 09.11.2020
Перед решающим выстрелом он сделал два предупредительных
Улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей
Улан-удэнка перечислила мошенникам 1,5 миллиона рублей
Происшествия, 09.11.2020
«После первого звонка моя бдительность была усыплена», - вспоминает потерпевшая
Улан-удэнец украл ковёр из медвежьей шкуры
Улан-удэнец украл ковёр из медвежьей шкуры
Происшествия, 09.11.2020
Потерпевший познакомился с вором в магазине
Мстительный читинец украл сейф
Мстительный читинец украл сейф
Происшествия, 09.11.2020
Вор специально оставил дверь открытой
Улан-удэнец украл овчарку и съел
Улан-удэнец украл овчарку и съел
Происшествия, 09.11.2020
Мужчина пустил мясо собаки на «лечебные» цели
В Бурятии следы трактора привели к «чёрному» лесорубу
В Бурятии следы трактора привели к «чёрному» лесорубу
Происшествия, 09.11.2020
Мужчина рубил лес недалеко от своего села
В Бурятии в наледи застряли грузовик и «Лексус»
В Бурятии в наледи застряли грузовик и «Лексус»
Происшествия, 09.11.2020
На помощь пришлось звать пожарных
В Ангарске водителю во время дорожного конфликта прострелили ногу
В Ангарске водителю во время дорожного конфликта прострелили ногу
Происшествия, 09.11.2020
Пострадавший работает в местном муниципальном предприятии
В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
В Улан-Удэ грабитель пытался спрятаться в закрытом магазине
Происшествия, 09.11.2020
Уличный грабитель напал на женщину со спины
В Иркутской области предъявили обвинение директору МУП
Происшествия, 09.11.2020
Директор муниципального предприятия пытался продать лес, выделенный для школы
В Бурятии вандалы довели до слёз стариков
В Бурятии вандалы довели до слёз стариков
Происшествия, 09.11.2020
Неизвестные разгромили построенную пожилыми людьми площадку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^