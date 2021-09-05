Мужчина лишился более 1,2 млн рублей
Житель Бурятии, находясь в Забайкальском крае, поверил мошенникам. Он оформил кредит на сумму больше миллиона рублей и перевёл аферистам, рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.
На протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные, которые от имени работников Центробанка убеждали в том, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы предотвратить эти действия, якобы необходимо самому оформить максимальную сумму.
Мужчина через онлайн-банк оформил кредит на сумму 1 284 000 рублей, обналичил их и перевёл на продиктованные мошенниками номера телефонов, которые они выдали за «безопасные ячейки».
Полицейские установили, что мошенники позвонили потерпевшему 55 раз с номеров телефонов, зарегистрированных в Москве.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно о том, как 55-летняя улан-удэнка потеряла 15 миллионов рублей, вложившись в «строительство на Кипре».
Ещё одна жительница Бурятии перевела более 230 тысяч «иностранцу», с которым познакомилась в соцсети.
В августе 57-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 14 миллионов рублей.
В июле ещё один улан-удэнец лишился более трёх миллионов рублей.
Житель Бурятии стал жертвой мошенников, позвонивших ему 55 раз
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