 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 сентября

04 сентября

03 сентября

Популярное

Житель Бурятии стал жертвой мошенников, позвонивших ему 55 раз

Житель Бурятии стал жертвой мошенников, позвонивших ему 55 раз
Происшествия, 
Мужчина лишился более 1,2 млн рублей

Житель Бурятии, находясь в Забайкальском крае, поверил мошенникам. Он оформил кредит на сумму больше миллиона рублей и перевёл аферистам, рассказали в УМВД по Забайкальскому краю.

На протяжении нескольких дней ему звонили неизвестные, которые от имени работников Центробанка убеждали в том, что мошенники пытаются оформить на его имя кредит. Чтобы предотвратить эти действия, якобы необходимо самому оформить максимальную сумму.

Мужчина через онлайн-банк оформил кредит на сумму 1 284 000 рублей, обналичил их и перевёл на продиктованные мошенниками номера телефонов, которые они выдали за «безопасные ячейки».

Полицейские установили, что мошенники позвонили потерпевшему 55 раз с номеров телефонов, зарегистрированных в Москве.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно стало известно о том, как 55-летняя улан-удэнка потеряла 15 миллионов рублей, вложившись в «строительство на Кипре».

Ещё одна жительница Бурятии перевела более 230 тысяч «иностранцу», с которым познакомилась в соцсети.

В августе 57-летний улан-удэнец перевёл мошенникам более 14 миллионов рублей.

В июле ещё один улан-удэнец лишился более трёх миллионов рублей.


мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Машина всмятку: В Иркутской области в ДТП погиб 22-летний парень
Происшествия, 05.09.2021
Ещё три человека получили травмы в страшном ДТП
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
В Бурятии погибла женщина, под которой загорелся диван
Происшествия, 05.09.2021
Пожарные проникли в горящую квартиру через окно
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
В Улан-Удэ отключали электричество на 14 часов
Происшествия, 05.09.2021
Причиной стала неисправность кабеля
Иркутянин предстанет перед судом за наезд на дорожников
Иркутянин предстанет перед судом за наезд на дорожников
Происшествия, 04.09.2021
Пьяный водитель едва не убил двух человек 
В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков
В Бурятии круглосуточно работают по предупреждению и устранению паводков
Происшествия, 04.09.2021
Напряжённая ситуация остаётся в Улан-Удэ и Кяхтинском районе 
В Кяхтинском районе Бурятии вода в 125 подпольях
В Кяхтинском районе Бурятии вода в 125 подпольях
Происшествия, 04.09.2021
Спасатели продолжают помогать людям 
В Бурятии в ДТП пострадали два водителя
В Бурятии в ДТП пострадали два водителя
Происшествия, 04.09.2021
За рулём одного из автомобилей находился пожилой мужчина 
В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка
В Улан-Удэ в ДТП пострадала девятилетняя девочка
Происшествия, 04.09.2021
Ребёнок неожиданно выбежал из-за стоящей машины
В Бурятии с начала года произошло 70 ДТП с мотоциклистами
В Бурятии с начала года произошло 70 ДТП с мотоциклистами
Происшествия, 03.09.2021
В республике проходит операция «Мотоцикл»
В Иркутске закладчикам назначили по семь лет колонии
В Иркутске закладчикам назначили по семь лет колонии
Происшествия, 03.09.2021
Кто руководил закладчиками, не установлено
В Улан-Удэ вор-рецидивист отправился в колонию особого режима
В Улан-Удэ вор-рецидивист отправился в колонию особого режима
Происшествия, 03.09.2021
Мужчина безуспешно пытался обжаловать приговор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^