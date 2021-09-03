Улан-удэнка поверила «инвестору из Великобритании»
В мае 2019 года 55-летняя улан-удэнка в Интернете познакомилась с якобы жителем Великобритании. Мужчина предложил ей поучаствовать в бизнес-проекте – инвестировать в строительство жилого комплекса в Республике Кипр.
Собеседник рассказал, что выиграл крупный тендер, но необходимо обеспечить исполнение контракта. Для этого нужно вложить 20% от суммы. Мужчина предложил улан-удэнке вложить часть денег, обещая вернуть вложения с 400% выгодой, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.
Женщина согласилась и с помощью «консультанта», постоянно державшего с ней связь, перевела на счёт около 15 миллионов рублей. Деньги она заняла у своих знакомых и родственников, а также продала часть имущества.
Спустя два года женщине не удалось вернуть ни свои вложения, ни обещанный доход, и она обратилась в полицию.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники устанавливают личности мошенников.
Улан-удэнка потеряла 15 млн, вложившись в «строительство» на Кипре
Происшествия, Фото:
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