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Улан-удэнка потеряла 15 млн, вложившись в «строительство» на Кипре

Улан-удэнка потеряла 15 млн, вложившись в «строительство» на Кипре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Улан-удэнка поверила «инвестору из Великобритании»

В мае 2019 года 55-летняя улан-удэнка в Интернете познакомилась с якобы жителем Великобритании. Мужчина предложил ей поучаствовать в бизнес-проекте – инвестировать в строительство жилого комплекса в Республике Кипр.

Собеседник рассказал, что выиграл крупный тендер, но необходимо обеспечить исполнение контракта. Для этого нужно вложить 20% от суммы. Мужчина предложил улан-удэнке вложить часть денег, обещая вернуть вложения с 400% выгодой, рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.

Женщина согласилась и с помощью «консультанта», постоянно державшего с ней связь, перевела на счёт около 15 миллионов рублей. Деньги она заняла у своих знакомых и родственников, а также продала часть имущества.

Спустя два года женщине не удалось вернуть ни свои вложения, ни обещанный доход, и она обратилась в полицию.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас сотрудники устанавливают личности мошенников.


мошенничество

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