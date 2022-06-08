В Иркутске парень на электросамокате побил пешехода

Личность юноши, скрывшегося с места, установили полицейские
В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах дорожного конфликта с участием самокатчика.
Инцидент произошёл в конце прошлой недели на улице Кразноказачья. На «зебре» поругались молодой человек, ехавший на электросамокате, и пешеход. В итоге самокатчик набросился на оппонента, несколько раз ударил его, а после скрылся в неизвестном направлении.
Потерпевший обратился в полицию. Стражи порядка вскоре установили личность самокатчика. Им оказался 19-летний житель микрорайона Юбилейный.
- Я ехал по пешеходному переходу, передо мной шёл пацан в наушниках. Я подавал ему жесты, чтобы он меня услышал, но он не услышал. Я чуть не въехал в столб. Возник с ним конфликт. Я предупредил, чтобы он сделал музыку потише, либо вытащил наушники. После чего начался с ним словесный диалог, и я его ударил, - рассказал в полиции задержанный, отметив, что не помнит точное количество ударов.
Молодой человек заявил, что признаёт свою вину.
- В настоящее время проводится проверка, действиям участников конфликта будет дана правовая оценка в рамках действующего законодательства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
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