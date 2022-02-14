В Бурятии отчим прострелил ноги подросткам, приняв старшего за любовника жены

Следователи раскрыли подробности шокирующей истории о том, как отчим открыл огонь из ружья по пасынкам. Ситуацию на личный контроль взял глава Бурятии
В Бурятии стали известны подробности шокирующей истории со стрельбой, которую 29-летний мужчина устроил по несовершеннолетним пасынкам. Отчим прострелил ноги подросткам 14 и 16 лет.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Всё произошло в селе Оёр Джидинского района. Мужчина жил вместе с сожительницей и её двумя несовершеннолетними сыновьями. В последнее время он стал ревновать женщину, подозревая её в неверности.
По данным следствия, вечером 13 февраля женщина по просьбе сестры пошла к ней домой, чтобы затопить печь. В это же время мужчина вернулся домой пьяным. Не застав сожительницу дома, он схватил охотничье ружьё и кинулся на её поиски. Дети последовали за ним, чтобы защитить мать.
Обнаружив сожительницу, мужчина стал ругаться с ней. Они находились во дворе дома, куда следом зашли дети женщины. Первым на помощь матери спешил старший 16-летний сын. В темноте, не разглядев мальчика, спьяну приняв его за любовника, мужчина выстрелил в него. Заряд дроби попал подростку по ногам.
В этот момент женщина схватилась за ружье и попыталась его вырвать из рук пьяного сожителя. Ей на помощь пришёл младший 14-летний сын. Во время борьбы мужчина сделал ещё один выстрел, попав по ногам второму мальчику.
После этого мужчина скрылся с места происшествия, но вскоре был найден и задержан полицейскими.
По данным полиции, семья ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала, на профилактических учётах не состояла. Следствие готовит ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Окончательная квалификация его действиям будет дана на основании всех собранных доказательств.
Увезли вертолётом в Улан-Удэ
Сегодня в селе Петропавловка приземлился вертолёт Территориального центра медицины катастроф для транспортировки пострадавших подростков в Улан-Удэ. Они будут лечиться в детской республиканской клинической больнице, сообщается в группе «Джида-инфо».
- Состояние подростков стабильно тяжёлое. Есть повреждения кости, - сообщил главврач Петропавловской центральной районной больницы Вячеслав Цыденов.
Глава взял на контроль
Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль оказание медицинской помощи подросткам, получившим огнестрельные ранения.
Сегодня на планёрном совещании он дал поручение миздраву: «Минздрав включитесь в полный рост, всё, что нужно, сделайте».
Также Алексей Цыденов отдал поручение главе района найти семью и оказать содействие матери пострадавших: «Посмотрите, что там за семья. Понятно, что этим сейчас будут заниматься компетентные органы, возбудят уголовное дело. Но в целом давайте подключайтесь».
- С момента поступления детей ситуация находится на контроле. Специалистами Петропавловской центральной районной больницы проведены все необходимые мероприятия по купированию геморрагического шока, проведены противошоковые мероприятия. Идёт взаимодействие Территориального центра медицины катастроф с детской республиканской клинической больницей. В 9:30 вылетел санитарный борт. Пациенты стабилизированы и будут транспортированы в ДРКБ. Большая мультидисциплинарная бригада хирургов уже готова для того, чтобы провести необходимые манипуляции – операцию, – сообщила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
После проведения операции глава Бурятии Алексей Цыденов посетит детскую республиканскую клиническую больницу.
В Бурятии отчим прострелил ноги подросткам, приняв старшего за любовника жены
Происшествия, Фото:
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