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В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам

В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться

Шокирующий инцидент произошёл в Джидинском районе Бурятии, там отчим открыл стрельбу по подросткам.

- По информации Джидинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Бурятии, в селе Оëр в ночь на 14 февраля сожитель матери на почве ревности выстрелил из охотничьего ружья по ногам подростку 2006 год рождения, - сообщает газета «Джидинка».

Одним ранением не обошлось, передаёт издание. При попытке отнять оружие был ранен в ногу ещё один подросток 2007 года рождения.

30-летний мужчина, выстреливший в ноги подростков, скрылся с места происшествия. На данный момент он задержан полицией.

- Подростки с огнестрельными ранениями госпитализированы в Петропавловскую ЦРБ. Затем перевезены в медучреждение Улан-Удэ. Состояние детей на данный момент – средней степени тяжести, - уточняет газета «Джидинка».

В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальная информация появится чуть позже. 
стрельба покушение на убийство

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