В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам

Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться



Шокирующий инцидент произошёл в Джидинском районе Бурятии, там отчим открыл стрельбу по подросткам.



- По информации Джидинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Бурятии, в селе Оëр в ночь на 14 февраля сожитель матери на почве ревности выстрелил из охотничьего ружья по ногам подростку 2006 год рождения, - сообщает газета «Джидинка».



Одним ранением не обошлось, передаёт издание. При попытке отнять оружие был ранен в ногу ещё один подросток 2007 года рождения.



30-летний мужчина, выстреливший в ноги подростков, скрылся с места происшествия. На данный момент он задержан полицией.



- Подростки с огнестрельными ранениями госпитализированы в Петропавловскую ЦРБ. Затем перевезены в медучреждение Улан-Удэ. Состояние детей на данный момент – средней степени тяжести, - уточняет газета «Джидинка».



В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальная информация появится чуть позже.

