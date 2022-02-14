Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться
Шокирующий инцидент произошёл в Джидинском районе Бурятии, там отчим открыл стрельбу по подросткам.
- По информации Джидинского межрайонного следственного отдела СК РФ по Бурятии, в селе Оëр в ночь на 14 февраля сожитель матери на почве ревности выстрелил из охотничьего ружья по ногам подростку 2006 год рождения, - сообщает газета «Джидинка».
Одним ранением не обошлось, передаёт издание. При попытке отнять оружие был ранен в ногу ещё один подросток 2007 года рождения.
30-летний мужчина, выстреливший в ноги подростков, скрылся с места происшествия. На данный момент он задержан полицией.
- Подростки с огнестрельными ранениями госпитализированы в Петропавловскую ЦРБ. Затем перевезены в медучреждение Улан-Удэ. Состояние детей на данный момент – средней степени тяжести, - уточняет газета «Джидинка».
В пресс-службе СУ СКР по Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что официальная информация появится чуть позже.
В Бурятии отчим стрелял из ружья по подросткам
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина, открывший стрельбу, пытался скрыться
Юная пассажирка не смогла оплатить проезд банковской картой
Улан-удэнцы выбрасывают щенят в сумках, коробках и пакетах
Хозяева одной из напавших собак заявили, что она сумела открыть щеколду
Спасти удалось только 20 свиней
Лес незаконно вывозили из Бурятии в Китай
Авария произошла в пригороде Улан-Удэ
За рулём была пьяная девушка
Омуль мужчина ловил запрещённой сетью
Уголовное дело направлено в суд
Специалисты призывают соблюдать требования пожарной безопасности
Мужчину на 3,5 года отправили в колонию
Трамваи простаивали пару часов
Происшествия, 13.02.2022
Пожар произошёл днём
Происшествия, 13.02.2022
Мальчика госпитализировали