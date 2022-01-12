В Чите сгорел приют для животных

Погибли пять собак и два кота



Приют для животных «Рыжая моська» сгорел в посёлке Застепь Черновского района Читы.



О происшествии сообщается на официальной странице приюта в Instagram.



- Что случилось, как случилось… Сгорели. Возможно, печь, возможно поджог, может кошки играли и уронили что-то на печь. Сгорели все корма, пять собак, два кота. Двери открыли, наш помощник, друг семьи, спасал собак, вывел шесть штук. Увы, потом началось обрушение... Мы не рискнули зайти... Причины пожара выясняются, - говорится публикации.



Причины пожара выясняются.

