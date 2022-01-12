Погибли пять собак и два кота
Приют для животных «Рыжая моська» сгорел в посёлке Застепь Черновского района Читы.
О происшествии сообщается на официальной странице приюта в Instagram.
- Что случилось, как случилось… Сгорели. Возможно, печь, возможно поджог, может кошки играли и уронили что-то на печь. Сгорели все корма, пять собак, два кота. Двери открыли, наш помощник, друг семьи, спасал собак, вывел шесть штук. Увы, потом началось обрушение... Мы не рискнули зайти... Причины пожара выясняются, - говорится публикации.
Причины пожара выясняются.
В Чите сгорел приют для животных
Происшествия, Фото:
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