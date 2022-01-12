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В Чите сгорел приют для животных

В Чите сгорел приют для животных
Происшествия,  Фото:priyt_dlj_sobak
Погибли пять собак и два кота

Приют для животных «Рыжая моська» сгорел в посёлке Застепь Черновского района Читы.

О происшествии сообщается на официальной странице приюта в Instagram.

- Что случилось, как случилось… Сгорели. Возможно, печь, возможно поджог, может кошки играли и уронили что-то на печь. Сгорели все корма, пять собак, два кота. Двери открыли, наш помощник, друг семьи, спасал собак, вывел шесть штук. Увы, потом началось обрушение... Мы не рискнули зайти... Причины пожара выясняются, - говорится публикации.

Причины пожара выясняются.
пожар домашние животные

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