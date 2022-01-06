В Бурятии пьяные мужчины на грузовике выбили ворота гостиницы

Увидев сотрудников правопорядка, нарушители остановили грузовик, бросив его, и пустились наутёк. Однако росгвардейцы догнали и задержали подозреваемых. Они были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.







В гостинице в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района Бурятии сработала кнопка тревожной сигнализации. На место через несколько минут приехали сотрудники вневедомственной охраны, рассказали в Росгвардии по Бурятии.Выяснилось, что пьяные постояльцы гостиницы сломали межкомнатную дверь. После возникшего конфликта с администрацией мужчины уехали на своём грузовом автомобиле с территории гостиницы, выбив ворота.Росгвардейцы на одной из улиц села обнаружили этот грузовик, который ехал с нарушением правил дорожного движения.