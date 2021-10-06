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В Иркутской области погиб пешеход, выскочивший в темноте на дорогу

В Иркутской области погиб пешеход, выскочивший в темноте на дорогу
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Иркутской области
Водитель пытался уйти от столкновения

Вчера вечером на 1795 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Мальта Усольского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. 50-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм 29-летний пешеход скончался на месте.

- В тёмное время ехал, 50-60 км/ч, не больше. Выскакивает человек, ни освещения, ни опознавательных знаков на нём, ничего. Я от него ухожу – бесполезно. Темнота. Всё, что мог, сделал, - рассказал водитель на допросе.

Предварительно установлено, что погибший, в нарушение установленных требований, не имел при себе предметы со световозвращающими элементами.

- Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения автоаварий с их участием. Кроме того, вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, - отметили в УГИБДД по Иркутской области.

С начала года в Иркутской области в тёмное время суток зарегистрировано 157 наездов на пешеходов, в результате которых 31 человек погиб и 139 получили травмы. В большинстве из них пешеходы не использовали световозвращатели.

По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.


ДТП смерть

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