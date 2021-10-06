В Иркутской области погиб пешеход, выскочивший в темноте на дорогу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Иркутской области

Водитель пытался уйти от столкновения



Вчера вечером на 1795 км автодороги Р-255 «Сибирь» в районе села Мальта Усольского района Иркутской области произошло смертельное ДТП. 50-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota Premio, сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.



От полученных травм 29-летний пешеход скончался на месте.



- В тёмное время ехал, 50-60 км/ч, не больше. Выскакивает человек, ни освещения, ни опознавательных знаков на нём, ничего. Я от него ухожу – бесполезно. Темнота. Всё, что мог, сделал, - рассказал водитель на допросе.



Предварительно установлено, что погибший, в нарушение установленных требований, не имел при себе предметы со световозвращающими элементами.



- Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения автоаварий с их участием. Кроме того, вне населённых пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств, - отметили в УГИБДД по Иркутской области.



С начала года в Иркутской области в тёмное время суток зарегистрировано 157 наездов на пешеходов, в результате которых 31 человек погиб и 139 получили травмы. В большинстве из них пешеходы не использовали световозвращатели.



По факту автоаварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.





