В Бурятии аноним выдал любительницу наркотиков

Происшествия, Фото: из архива

Женщина хранила марихуану в летней кухне



В отдел полиции в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии поступило анонимное сообщение о том, что местная жительница хранит у себя дома наркотики.



Полицейские проверили эту информацию, которая подтвердилась. В летней кухне сотрудники обнаружили пакет с 666 граммами марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.



Хозяйка дома не стала сваливать вину на кого-либо ещё. Она призналась, что в августе собрала марихуану для собственного потребления.



Женщине 42 года, она нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Ранее три года отбывала наказание в исправительном учреждении за тяжкое преступление.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

