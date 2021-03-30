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В Бурятии аноним выдал любительницу наркотиков

В Бурятии аноним выдал любительницу наркотиков
Происшествия,  Фото:из архива
Женщина хранила марихуану в летней кухне

В отдел полиции в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии поступило анонимное сообщение о том, что местная жительница хранит у себя дома наркотики.

Полицейские проверили эту информацию, которая подтвердилась. В летней кухне сотрудники обнаружили пакет с 666 граммами марихуаны, сообщили в МВД по Бурятии.

Хозяйка дома не стала сваливать вину на кого-либо ещё. Она призналась, что в августе собрала марихуану для собственного потребления.

Женщине 42 года, она нигде не работает, злоупотребляет спиртным. Ранее три года отбывала наказание в исправительном учреждении за тяжкое преступление.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.
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