На трассе в Бурятии введено реверсивное движение

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидент произошёл в Кабанском районе



На 293 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 10:07 (по местному времени) 28 февраля в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение транспортных средств.



На данном участке дороги поднимают бензовоз. Розлива нет.



В настоящее время движение регулируют представители ГИБДД.



О снятии реверсивного движения будет сообщено дополнительно.



- Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать осторожность и бдительность при движении, - сообщили в пресс-службе организации.



В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24.

