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На трассе в Бурятии введено реверсивное движение 

На трассе в Бурятии введено реверсивное движение 
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Инцидент произошёл в Кабанском районе

На 293 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 10:07 (по местному времени) 28 февраля в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение транспортных средств.

На данном участке дороги поднимают бензовоз. Розлива нет.

В настоящее время движение регулируют представители ГИБДД.

О снятии реверсивного движения будет сообщено дополнительно.

- Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать осторожность и бдительность при движении, - сообщили в пресс-службе организации.

В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24.
Упрдор "Южный Байкал"
 
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