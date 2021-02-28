Инцидент произошёл в Кабанском районе
На 293 км автодороги Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита с 10:07 (по местному времени) 28 февраля в Кабанском районе Бурятии введено реверсивное движение транспортных средств.
На данном участке дороги поднимают бензовоз. Розлива нет.
В настоящее время движение регулируют представители ГИБДД.
О снятии реверсивного движения будет сообщено дополнительно.
- Управление федеральных автодорог «Южный Байкал» просит водителей отнестись с пониманием, соблюдать осторожность и бдительность при движении, - сообщили в пресс-службе организации.
В случае нештатной ситуации на дороге следует обращаться по единому номеру службы спасения: 112, а также дежурному диспетчеру управления: +7 (3012) 22-07-24.
На трассе в Бурятии введено реверсивное движение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 28.02.2021
Инцидент произошёл в Кабанском районе
Происшествия, 28.02.2021
Инцидент произошёл в начале февраля
Наезд произошёл в субботу утром
Подростки заявили, что «развлекались»
Пожар произошёл в Иволгинском районе
Ружьё мужчине досталось от умершего родственника
Контрактник в срок не явился на службу
Кражу вскрыли при инвентаризации
Крупное ДТП произошло возле железнодорожной станции
Утечка на трубопроводе возникла два раза
Власти считают, что нападений было в разы больше
Информация о сбитом подростке не подтвердилась
Поджигатель получил условный срок
Исчезнувшей девушке всего 17 лет
За помощью к очевидцам обратились следователи