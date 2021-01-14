Житель Бурятии, заскучав в новогоднюю ночь, украл телевизор

Прибывшие на место происшествия следователь и оперативник уголовного розыска обнаружили чёткие следы возле дома. По ним полицейские прошли на соседнюю улицу. Там на заднем дворе заброшенного дома обнаружили спрятанный телевизор. Его вернули владелице.







В новогоднюю ночь в полицию Заиграевского района Бурятии с заявлением о краже обратилась 37-летняя жительница села Горхон. Женщина сообщила, что отлучилась из дома на несколько часов. Вернувшись, обнаружила пропажу телевизора стоимостью 15 тысяч рублей.По подозрению в краже был задержан 41-летний сельчанин. С ним женщина дружит больше десяти лет.Выяснилось, что подвыпивший мужчина пришёл к знакомой в новогоднюю ночь, чтобы поздравить её с праздником. С силой открыл дверь, не заметив, что вырвал дужку с навесным замком. Поскольку телевизор был включен, а в доме горел свет, гость решил подождать хозяйку. Однако вскоре ему стало скучно, и он ушёл, прихватив с собой технику.Телевизор мужчина спрятал и вернулся к себе, планируя позже забрать.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».