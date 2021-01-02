 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 января

01 января

Популярное

Читинка погибла, катаясь на тюбинге по горнолыжной трассе

Читинка погибла, катаясь на тюбинге по горнолыжной трассе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Трагедия произошла 1 января

1 января 2021 года в больнице скончалась 38-летняя жительница Читы , получившая смертельные травмы во время катания на тюбинге. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.

По имеющимся на настоящий момент данным, женщина 1 января отправилась на горнолыжный комплекс «Гора Светлая», где взяла в аренду надувной тюбинг. Несмотря на предупреждения и запреты, женщина поехала на тюбинге по горнолыжной трассе. На одном из поворотов её выбросило за трассу, она ударилась о стоящий трактор и получила множественные травмы. Через несколько часов она скончалась в больнице.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство горнолыжной трассы, очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы. 
смерть горнолыжная трасса
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом
У многодетной семьи артиста цирка Бурятии сгорел дом
Происшествия, 02.01.2021
Семья с тремя детьми осталась без крова и без имущества
В Иркутской области 1 и 2 января пожары унесли пять жизней
В Иркутской области 1 и 2 января пожары унесли пять жизней
Происшествия, 02.01.2021
Трагедии произошли в нескольких населённых пунктах
В Бурятии в ДТП один человек погиб и шесть пострадали
В Бурятии в ДТП один человек погиб и шесть пострадали
Происшествия, 02.01.2021
Крупное ДТП произошло вечером 1 января
В Иркутской области полицейские спасли женщину на пожаре
В Иркутской области полицейские спасли женщину на пожаре
Происшествия, 01.01.2021
Стражи правопорядка помогли ей выбраться из горящего строения
В Иркутской области полицейские спасли замерзающих
В Иркутской области полицейские спасли замерзающих
Происшествия, 01.01.2021
Неприятности у граждан случились из-за поломки автомобиля
В Улан-Удэ у пожилой женщины загорелась одежда
В Улан-Удэ у пожилой женщины загорелась одежда
Происшествия, 31.12.2020
Бабушка получила ожоги из-за неосторожного обращения с огнём
В Бурятии зафиксировали 42 «предновогодних» ДТП
В Бурятии зафиксировали 42 «предновогодних» ДТП
Происшествия, 31.12.2020
В одном из них пострадало 2 человека
В Бурятии 2 человека пострадали на пожаре в жилом доме
В Бурятии 2 человека пострадали на пожаре в жилом доме
Происшествия, 31.12.2020
Они были спасены из горящего дома родственниками
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
В Монголии зарегистрирована первая смерть от COVID-19
Происшествия, 31.12.2020
От коронавируса скончалась 76-летняя пациента районной больницы Улан-Батора
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
В Бурятии пропавший мужчина оказался убитым
Происшествия, 30.12.2020
Следователи раскрыли убийство, совершённое четыре года назад

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^