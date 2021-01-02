Читинка погибла, катаясь на тюбинге по горнолыжной трассе

Трагедия произошла 1 января



1 января 2021 года в больнице скончалась 38-летняя жительница Читы , получившая смертельные травмы во время катания на тюбинге. Следователи проводят доследственную проверку, сообщили в СУ СКР по Забайкальскому краю.



По имеющимся на настоящий момент данным, женщина 1 января отправилась на горнолыжный комплекс «Гора Светлая», где взяла в аренду надувной тюбинг. Несмотря на предупреждения и запреты, женщина поехала на тюбинге по горнолыжной трассе. На одном из поворотов её выбросило за трассу, она ударилась о стоящий трактор и получила множественные травмы. Через несколько часов она скончалась в больнице.



Следователи осмотрели место происшествия, опросили руководство горнолыжной трассы, очевидцев. Назначены необходимые судебные экспертизы.

