Житель Читы убил жену на глазах дочки

Мужчина убил супругу из ревности



46-летний житель Читы признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



В октябре 2019 года в Чите мужчина расправился с женой на глазах малолетней дочери.



Преступление было совершено на почве ревности. Читинец подкараулил жену, выходящую из подъезда вместе с 10-летней дочерью и набросился на женщину. Он нанёс ей множественные удары ножом, отчего та скончалась на месте.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

