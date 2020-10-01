Мужчина убил супругу из ревности
46-летний житель Читы признан виновным в убийстве, совершённом с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ).
В октябре 2019 года в Чите мужчина расправился с женой на глазах малолетней дочери.
Преступление было совершено на почве ревности. Читинец подкараулил жену, выходящую из подъезда вместе с 10-летней дочерью и набросился на женщину. Он нанёс ей множественные удары ножом, отчего та скончалась на месте.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 17,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Житель Читы убил жену на глазах дочки
Происшествия, Фото:
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