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В Улан-Удэ водитель проскочил на «красный» и попал в ДТП. Видео

В Улан-Удэ водитель проскочил на «красный» и попал в ДТП. Видео
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария произошла возле ТРЦ «People's Park»

Накануне, 5 августа, около четырёх часов дня на перекрёстке улиц Шумяцкого и Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП. Напротив ТРЦ «People's Park» столкнулись автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф» и «Тойота Виста Ардео».

Очевидцы поделились, что водитель «Сурфа» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с «Ардео», который двигался в сторону призывного пункта. Момент ДТП попал на видеорегистратор.


От удара оба автомобиля развернуло. Машины получили механические повреждения. К счастью, в дорожной аварии никто не пострадал.





Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа в Мухоршибирском районе в столкновении микроавтобуса со стоящим грузовиком пострадали три человека.
ДТП
 
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