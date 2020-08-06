В Улан-Удэ водитель проскочил на «красный» и попал в ДТП. Видео

Очевидцы поделились, что водитель «Сурфа» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с «Ардео», который двигался в сторону призывного пункта. Момент ДТП попал на видеорегистратор.





От удара оба автомобиля развернуло. Машины получили механические повреждения. К счастью, в дорожной аварии никто не пострадал.















