В Улан-Удэ водитель проскочил на «красный» и попал в ДТП. Видео

Авария произошла возле ТРЦ «People's Park»
Накануне, 5 августа, около четырёх часов дня на перекрёстке улиц Шумяцкого и Жердева в Улан-Удэ произошло ДТП. Напротив ТРЦ «People's Park» столкнулись автомобиль «Тойота Хайлюкс Сурф» и «Тойота Виста Ардео».
Очевидцы поделились, что водитель «Сурфа» выехал на перекрёсток на красный сигнал светофора. В результате этого произошло столкновение с «Ардео», который двигался в сторону призывного пункта. Момент ДТП попал на видеорегистратор.
От удара оба автомобиля развернуло. Машины получили механические повреждения. К счастью, в дорожной аварии никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 августа в Мухоршибирском районе в столкновении микроавтобуса со стоящим грузовиком пострадали три человека
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Авария произошла возле ТРЦ «People's Park»
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