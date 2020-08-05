Водитель микроавтобуса врезался в грузовик
4 августа в Мухоршибирском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Люди получили травмы в столкновении микроавтобуса «Ниссан» со стоящим грузовиком.
- Около 21:30 водитель «Ниссана» 1960 года рождения, следуя по федеральной трассе «Иркутск – Чита», в пяти километрах от Мухоршибири совершил столкновение со стоящим грузовиком «Урал», - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате столкновения травмы получил водитель микроавтобуса, а также две его пассажирки - женщины 58 и 80 лет.
Пострадавшие доставлены в Мухоршибирскую центральную районную больницу.
По неофициальной информации, у всех травмированных переломы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях в Заиграевском районе в опрокинувшемся «Харриере» без госномеров получили травмы двое молодых людей.
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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