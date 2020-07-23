В Бурятии горело здание бывшего училища









Ранним утром 23 июля в селе Малый Куналей Бичурского района произошел пожар в неэксплуатируемом здании бывшего СПТУ (среднего профессионального технического училища).На момент прибытия пожарных обрушилась кровля двухэтажного здания, горел балкон. Учитывая высотность горящего здания, существовала угроза жилому дому и нескольким надворным постройкам.Пожарные поднялись по трехколенным лестницам на горящее здание и подали три ствола на тушение кровли, фасада и на защиту соседних строений. Прибывший пожарный резерв подал ещё один ствол в место интенсивного горения.Добровольные пожарные команды сельских поселений «Малокуналейское» и «Буйское» подвозили воду.- Всего в тушении пожара были задействованы четыре единицы спецтехники, две единицы вспомогательной техники, 14 сотрудников 15-го Бичурского отряда ГПС РБ, четыре добровольных пожарных МО СП «Малокуналейское» и «Буйское», а также несколько местных жителей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.В результате пожара здание повреждено на площади 606 кв.м., жилые дома не пострадали. Причина пожара устанавливается.