Временно приостановлено движение на участке федеральной трассы
Накануне, 15 июля, на Бурятию обрушились дожди. В том числе ливни прошли в горах Восточных Саян в Тункинском районе, что стало причиной резкого подъёма уровня воды. Это привело к подмыву опоры временного объездного моста в Тункинском районе. Объездной мост был создан из-за того, что идёт капитальный ремонт моста через реку Иркут.
Во избежание угрозы безопасности движения временно приостановлено движение на участке трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.
- Движение ограничено для всех видов транспортных средств с 22:10 для осуществления переключения движения по основному мосту в реверсивном порядке, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
Для ликвидации последствий на данном участке задействовано пять единиц дорожной техники и 12 рабочих.
О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
В Бурятии ливень подмыл опору моста
Происшествия, Фото:
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