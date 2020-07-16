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В Бурятии ливень подмыл опору моста

В Бурятии ливень подмыл опору моста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Временно приостановлено движение на участке федеральной трассы

Накануне, 15 июля, на Бурятию обрушились дожди. В том числе ливни прошли в горах Восточных Саян в Тункинском районе, что стало причиной резкого подъёма уровня воды. Это привело к подмыву опоры временного объездного моста в Тункинском районе. Объездной мост был создан из-за того, что идёт капитальный ремонт моста через реку Иркут.

Во избежание угрозы безопасности движения временно приостановлено движение на участке трассы А-333 Култук – Монды – граница с Монголией.

- Движение ограничено для всех видов транспортных средств с 22:10 для осуществления переключения движения по основному мосту в реверсивном порядке, - сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

Для ликвидации последствий на данном участке задействовано пять единиц дорожной техники и 12 рабочих.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.
ливень мост Упрдор "Южный Байкал"
 
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