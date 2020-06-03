Росгвардейцы остановили грузовик с украденным кедром
Пресс-служба Росгвардии по Бурятии сообщила о краже кедра жителем Прибайкальского района.
Грузовик, гружённый древесиной, остановили сотрудники вневедомственной охраны на въезде в село в Прибайкальском районе.
При проверке водитель «КамАЗа» не смог представить правоустанавливающие документы на груз. Он предпочёл сбежать с места.
Мужчину искали росгвардейцы вместе с полицейскими. Вскоре сбежавший правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
Выяснилось, что водитель украл из Прибайкальского лесничества кедр общим объёмом более 26 кубометров.
В отношении задержанного, 42-летнего местного жителя, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ранее запретили промышленную рубку кедра.
В Бурятии расхититель кедра сбежал при проверке документов
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На этот раз трамвай задел «УАЗ»
Росгвардейцы остановили грузовик с украденным кедром
Аварии случились относительно недалеко друг от друга
Коронавирусом заразились ещё более 40 человек
Автомобиль пьяного водителя перевернулся
За выходные сгорели 4 бани
Водитель автомобиля выехал на красный свет
Мужчина убил женщину, а затем её сожителя
Девочка гуляла со своей матерью
Адвокат угрожал распространить сведения, якобы порочащие репутацию следователя
Ребёнок не пошёл по «зебре» пешком, как положено правилами
Мужчина вдохновился персонажем Сергея Бодрова-младшего
Эксперты пришли к выводу, что оружие пригодно для стрельбы
Партию телефонов пытались провести в машине, которая доставляет продукты
Молодому человеку предъявлено обвинение