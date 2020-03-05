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В Бурятии запретили рубить кедр

В Бурятии запретили рубить кедр
Общество, 
Глава Бурятии сообщил, что кедр в промышленных масштабах рубить нельзя

Сегодня на сессии Народного Хурала вновь подняли вопрос массовой вырубки кедра в местности Подувалистая села Малый Куналей Бичурского района Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», об этой рубке стало известно в конце декабря. В Интернете появилось видео очевидца, запечатлевшего масштабы: множество лежали по обе стороны дороги. В агентстве лесного хозяйства подтвердили: лесозаготовитель имел право на вырубку сосен, берёз и лиственницы, но также пустил под корень пихту и кедр.


Произошедшее глубоко возмутило местных жителей. Рубка кедра издревле считалась большим грехом. У кедра сложная корневая система, которая при разрушении может повлиять на гибель других деревьев. К тому же для местных орехи – основной источник дохода.

19 декабря в Малом Куналее состоялся сход жителей. Представитель фирмы-лесозаготовителя объяснил рубку кедра тем, что иначе бы был недоруб и штрафные санкции. Также представитель фирмы заявил: они не знали, что кедр рубить нельзя и их надо было предупреждать заранее. Уголовное дело не возбуждали, работу на деляне прекращать не стали. Всё это, конечно, вызвало крайне эмоциональную реакцию местных жителей.

Сегодня на сессии Народного Хурала депутат Олег Фёдоров заявил, что было вырублено порядка тысячи кубометров древесины

- Ситуация была вплоть до митинга. В возбуждении дела отказали. Потом по решению прокуратуры всё возобновилось. В дальнейшем, чтобы подобных ситуаций не возникало, нам надо создать либо комиссию, либо рабочую группу, может, при правительстве. Выйти на федеральные органы. Это нельзя спустить на тормозах, - заявил Фёдоров.

Слово взял глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщивший, что никаких комиссий создавать не нужно. Глава сообщил о уже введённом запрете на рубку кедра в промышленных масштабах.

- Кедр запрещено рубить в промышленных масштабах. Такое решение уже принято. Нужно просто обеспечить контроль исполнения решения, – сказал глава.



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