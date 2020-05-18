Пожилая женщина получила переломы ног и рёбер
В Ангарске завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении водителя, который сбил пенсионерку, а затем ещё и дважды проехался по травмированной женщине.
Как сообщал «Байкал-Daily», жуткое ДТП произошло в октябре 2019 года во дворе микрорайона № 6 в Ангарске. Водитель сбил 64-летнюю местную жительницу, дважды проехался по лежащей на земле пенсионерке, после чего уехал. Как всё было – по ссылке (видео 18+). Благодаря бросившимся следом свидетелям, а также камерам наружного видеонаблюдения мужчина был оперативно задержан полицией.
Пожилая женщина получила переломы ног и рёбер.
Следователи провели ряд следственных действий и экспертиз, чтобы привлечь 34-летнего водителя к уголовной ответственности по всей строгости закона.
- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека», ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Ангарчанина, дважды переехавшего пенсионерку, будут судить за покушение на убийство
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