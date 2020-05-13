Женщина испугалась шума разбитого окна
Накануне в селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в краже из продуктового магазина.
Очевидец, проживающий возле магазина, сообщил, что ночью проснулся от шума и звона разбившегося стекла. Выйдя на улицу, он увидел, что в магазине разбито стекло, и услышал, как кто-то убегал по улице. Прибывшие на место преступления группа задержания вневедомственной охраны и полицейские обнаружили разбитое окно и следы женской обуви на земле.
Вскоре была установлена личность подозреваемой. Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны и доставили её в отдел полиции.
Задержанная, неработающая 24-летняя жительница райцентра, рассказала, что выпивала в компании друзей и решила добыть ещё алкоголя. Пришла к магазину, разбила окно, однако, испугавшись шума, убежала.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Жительница Бурятии пыталась залезть в магазин ради своих друзей
Происшествия, Фото:
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