Жительница Бурятии пыталась залезть в магазин ради своих друзей

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Женщина испугалась шума разбитого окна



Накануне в селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в краже из продуктового магазина.



Очевидец, проживающий возле магазина, сообщил, что ночью проснулся от шума и звона разбившегося стекла. Выйдя на улицу, он увидел, что в магазине разбито стекло, и услышал, как кто-то убегал по улице. Прибывшие на место преступления группа задержания вневедомственной охраны и полицейские обнаружили разбитое окно и следы женской обуви на земле.



Вскоре была установлена личность подозреваемой. Женщину задержали сотрудники вневедомственной охраны и доставили её в отдел полиции.



Задержанная, неработающая 24-летняя жительница райцентра, рассказала, что выпивала в компании друзей и решила добыть ещё алкоголя. Пришла к магазину, разбила окно, однако, испугавшись шума, убежала.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

