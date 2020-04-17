В Усть-Илимске женщина выкидывала наркотики на глазах полиции

Происшествия, Фото: из архива

Предположительно, в пакетике у женщины был героин



Сотрудники полиции в Усть-Улимске Иркутской области с поличным задержали подозреваемую в хранении наркотических средств.



При патрулировании трассы Братск – Усть-Илимск инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль для выяснения причин перемещения в режиме самоизоляции.



Как оказалось, водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские обратили внимание на других граждан, находившихся в салоне. Их поведение также вызвало у правоохранителей подозрение.



Во время разбирательств 34-летняя пассажирка попыталась сбросить находившийся при ней полиэтиленовый свёрток. Однако эти действия заметили полицейские, тем самым не позволив наркодилеру избавиться от улики. Внутри пакета находилось вещество белого цвета, предположительно героин. Изъятое направлено на исследование.



- Следственными органами ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в МО МВД России «Усть-Илимский».





