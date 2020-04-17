Предположительно, в пакетике у женщины был героин
Сотрудники полиции в Усть-Улимске Иркутской области с поличным задержали подозреваемую в хранении наркотических средств.
При патрулировании трассы Братск – Усть-Илимск инспекторы ГИБДД остановили легковой автомобиль для выяснения причин перемещения в режиме самоизоляции.
Как оказалось, водитель иномарки находился в состоянии опьянения. Кроме того, полицейские обратили внимание на других граждан, находившихся в салоне. Их поведение также вызвало у правоохранителей подозрение.
Во время разбирательств 34-летняя пассажирка попыталась сбросить находившийся при ней полиэтиленовый свёрток. Однако эти действия заметили полицейские, тем самым не позволив наркодилеру избавиться от улики. Внутри пакета находилось вещество белого цвета, предположительно героин. Изъятое направлено на исследование.
- Следственными органами ОВД решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель привлечён к административной ответственности, - сообщили в МО МВД России «Усть-Илимский».
В Усть-Илимске женщина выкидывала наркотики на глазах полиции
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Предположительно, в пакетике у женщины был героин
Подмена вскрылась, когда гаджет приобрела другая покупательница
Участников беспорядка изолировали и вывезли в другие учреждения УИС
Число заражённых коронавирусной инфекцией в Забайкальском крае растёт с каждым днём
Угонщик практически сразу же попал в аварию
Большинство из них происходят в Улан-Удэ
Также продолжается дотушивание двух локализованных очагов
Мужчина угнал автомобиль со двора многоэтажки
ЧП произошло на набережной Уды
Ещё девять новых больных COVID-2019 появилось за сутки
Деньги присваивали бухгалтер и кассиры банно-прачечного треста
Водитель утопил машину в реке Ага
Это данные за минувшие сутки
Авария произошла на ПВЗ
Сперва таксист врал, что не брал гаджет