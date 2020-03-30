В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

Заболевший мужчина прилетел из Испании
В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вечером 29 марта пришёл положительный результат исследования на COVID-19 мужчины, прилетевшего из Испании.
Анализ был проведён на десятые сутки самоизоляции. Заключение дали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Таким образом, в регионе два положительных случая коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Первой заболевшей была 62-летняя женщина. Она летела из Объединенных Арабских Эмиратов транзитом через Новосибирск. Накануне появилась информация о гибели женщины, которую оперативно опроверг минздрав Иркутской области.
- В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей инфекционной больницы. Ее состояние - средней степени тяжести, - сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева.
Пассажиры этого рейса Новосибирск - Иркутск, находящиеся сейчас в Иркутской области, проходят обследование. Информация по остальным пассажирам передана в другие регионы, по ним ведётся работа.
Сомнительный результат также получен у пациента, переведённого с диагнозом «внебольничная пневмония» из десятой иркутской городской больницы в областную инфекционную. Состояние средней тяжести. Биологический материал направлен в Новосибирск.
Глава региона Игорь Кобзев обратился с просьбой к гражданам не скрывать информацию о выездах за границу. Данные могут помочь медицинским работникам в определении контактных лиц. Помочь довести до людей важность этой информации он призвал и глав муниципальных образований.
По данным минздрава Иркутской области, медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами.
По состоянию на 16 часов 29 марта, в регионе на самоизоляции находится 7055 человек. Проведено 3672 тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 363 за истекшие сутки.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло с восьми до 13-ти.
В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусом
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария случилась в субботу
Обстоятельства автомобильной аварии выясняются
Заболевший мужчина прилетел из Испании
Врач хотела получить стимулирующие выплаты
Автомобиль отбросило после столкновения с «Тойотой»
Круг контактных лиц составляет 455 человек
Произошло аварийное отключение электроэнергии
Также он брал с осуждённых деньги
11-летнего мальчика в последний раз видели вечером в воскресенье
Вечером в воскресенье без света остались жители Шишковки
Трагедия произошла в США
В Москве за сутки – 197 новых заболевших
У пассажирки этого рейса подозревается коронавирус
Находку принесли в магазин дети
За два месяца 2020 года сотрудники ГИБДД за управление транспортным средством в состоянии опьянения к административной ответственности привлекли 206 автолюбителей