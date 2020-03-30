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В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусом

В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусом
Происшествия, 
Заболевший мужчина прилетел из Испании

В Иркутской области подтвердился второй случай заболевания коронавирусной инфекцией. Вечером 29 марта пришёл положительный результат исследования на COVID-19 мужчины, прилетевшего из Испании.

Анализ был проведён на десятые сутки самоизоляции. Заключение дали специалисты новосибирского научного центра «Вектор». Таким образом, в регионе два положительных случая коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Первой заболевшей была 62-летняя женщина. Она летела из Объединенных Арабских Эмиратов транзитом через Новосибирск. Накануне появилась информация о гибели женщины, которую оперативно опроверг минздрав Иркутской области.

- В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей инфекционной больницы. Ее состояние - средней степени тяжести, - сообщила и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева.

Пассажиры этого рейса Новосибирск - Иркутск, находящиеся сейчас в Иркутской области, проходят обследование. Информация по остальным пассажирам передана в другие регионы, по ним ведётся работа.

Сомнительный результат также получен у пациента, переведённого с диагнозом «внебольничная пневмония» из десятой иркутской городской больницы в областную инфекционную. Состояние средней тяжести. Биологический материал направлен в Новосибирск.

Глава региона Игорь Кобзев обратился с просьбой к гражданам не скрывать информацию о выездах за границу. Данные могут помочь медицинским работникам в определении контактных лиц. Помочь довести до людей важность этой информации он призвал и глав муниципальных образований.

По данным минздрава Иркутской области, медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами.

По состоянию на 16 часов 29 марта, в регионе на самоизоляции находится 7055 человек. Проведено 3672 тестирования на новую коронавирусную инфекцию, в том числе 363 за истекшие сутки.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных коронавирусом выросло с восьми до 13-ти
коронавирус
 
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