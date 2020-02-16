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За сутки семь забайкальцев пострадали от аферистов

За сутки семь забайкальцев пострадали от аферистов
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники сообщали жителям о том, что с их счетов пытаются украсть деньги, о выигрышах и т.д. 

«Только за сутки от мошенников пострадали семь забайкальцев. У них похищено около полумиллиона рублей», сообщили накануне в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В минувшую пятницу в полицию поступило заявление от 52-летней жительницы Железнодорожного района Читы о том, что неизвестные с двух банковских карт похитили 248 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с её карты пытаются снять деньги. Для сохранности имеющихся средств мужчина предложил перевести сбережения на другой счёт. Для этого читинка сообщила номер карты и код подтверждения операции.

Аналогичным образом аферисты обманули жительницу Ингодинского района, похитив у неё 25 тысяч рублей.

56-летняя читинка разместила объявление о продаже гаража. Ей позвонил неизвестный, сообщил о готовности приобрести недвижимость и попросил номер карты, на которую будут переведены деньги. В результате с карты потерпевшей похищено 126 тысяч рублей.

У 66-летнего жителя Могочи неизвестные похитили около 22 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили, что проводится инвентаризация карт. Ничего не подозревая, мужчина продиктовал номер своей карты, в результате было совершено хищение.

Виртуальная знакомая сообщила 32-летней жительнице Карымского района информацию о том, что можно произвести возврат налога 3НДФЛ, зайдя через определённую ссылку. Направив требуемую анкету, карымчанка воспользовалась этим. Ей поступило сообщение, что она может вернуть налог в сумме более 200 тысяч рублей, при этом не было указано за что конкретно. Желая получить средства, женщина сообщила номер карты и код подтверждения операции. В результате за несколько раз с её карты похитили 5658 рублей.

От мошенников пострадали ещё одна жительница Черновского района Читы, которой сообщили о выигрыше денег в сумме 26 тысяч рублей, за перевод которых она отправила злоумышленникам около 3500 тысяч рублей, и житель Агинского района, с карты которого мошенники похитили около 9 тысяч рублей.

- Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не терять бдительность. Вопросы сохранности своих сбережений и иных вопросов, связанных с деньгами в банке, необходимо решать при личном обращении в учреждение. Никому не сообщайте по телефону свои персональные данные, в том числе, номер карты и пин-код, - отметили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.


мошенничество
 
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