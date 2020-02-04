Житель Бурятии прятал марихуану во дворе

У жителя Цолги изъяли около килограмма марихуаны



Сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 34-летнего жителя села Цолга. Пакет с наркотиком, собранным, по словам хозяина дома, в декабре прошлого года, был спрятан во дворе. Масса составила более 850 граммов.



Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Официально не трудоустроен.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.





