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Житель Бурятии прятал марихуану во дворе

Житель Бурятии прятал марихуану во дворе
Происшествия, 
У жителя Цолги изъяли около килограмма марихуаны

Сотрудники наркоконтроля изъяли марихуану у 34-летнего жителя села Цолга. Пакет с наркотиком, собранным, по словам хозяина дома, в декабре прошлого года, был спрятан во дворе. Масса составила более 850 граммов.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Официально не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.


наркотики марихуана
 
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