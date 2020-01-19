В Улан-Удэ дважды горели автомобили



19 января в 9:48 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Оперативно прибывшие огнеборцы по-жарно-спасательной части № 2 за считанные минуты ликвидировали пожар. На реагирование привлекались 4 человека личного состава, 1 единица техники.



В результате пожара выгорел моторный отсек транспортного средства.



Днём 18 января пожарные ликвидировали возгорание еще одного легкового автомобиля в частном секторе Советского района города. В результате пожара у автомобиля выгорел моторный отсек.



Также накануне вечером горели автомомбили в Заиграевском и Иволгинском районах Бурятии. В последнем случае, от огня пострадал бревенчатый гараж и находившийся в нём автомобиль. Предварительная причина пожара - прочие причины, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.



За 2019 год зарегистрировано 117 случаев возгораний автомобилей, в результате которых травмы получили 4 человека, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения республики не-сколько раз реагировали на такие пожары. Во всех случаях пострадавших нет, причины устанавливаются.