Житель Бурятии украл у соседа DVD-проигрыватель

Также вор прихватил утюг и телевизионную приставку



7 ноября в отдел полиции Прибайкальского района с заявлением о краже обратился 42-летний гражданин. Он рассказал, что находился в селе Турунтаево на заработках и снимал частный дом. Когда мужчина временно покинул жилье, в помещение проник неизвестный и украл утюг, DVD-проигрыватель и телевизионную приставку. Ущерб составил более 3,5 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался сельчанин, проживающий неподалеку. Мужчина воспользовался длительным отсутствием соседа и совершил кражу.



Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



Похищенное у него изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



