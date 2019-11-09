Также вор прихватил утюг и телевизионную приставку
7 ноября в отдел полиции Прибайкальского района с заявлением о краже обратился 42-летний гражданин. Он рассказал, что находился в селе Турунтаево на заработках и снимал частный дом. Когда мужчина временно покинул жилье, в помещение проник неизвестный и украл утюг, DVD-проигрыватель и телевизионную приставку. Ущерб составил более 3,5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался сельчанин, проживающий неподалеку. Мужчина воспользовался длительным отсутствием соседа и совершил кражу.
Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Похищенное у него изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Житель Бурятии украл у соседа DVD-проигрыватель
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