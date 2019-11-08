В Бурятии подросток угрожал взорвать отдел полиции

16-летний парень требовал выпустить находящихся в изоляторе людей
Ранее судимый 16-летний житель Джидинского района Бурятии признан виновным в краже, а также в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве.
Преступление произошло днём 28 декабря 2018 года. Молодой человек в Закаменске позвонил с мобильного телефона в дежурную часть местного отдела полиции. Он сообщил, что якобы заложил на территории учреждения взрывное устройство, после чего под угрозой подрыва потребовал выпустить из изолятора содержавшихся там граждан.
- Для проверки поступившего сообщения в отделе внутренних дел проводились мероприятия по обнаружению взрывного устройства и обеспечению безопасности периметра, что привело к дестабилизации работы правоохранительных органов. Достоверность телефонного сообщения не подтвердилась. Вскоре звонивший подросток был установлен и задержан, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Также этот парень в Закаменске совершил две кражи чужого имущества со дворов местных жителей, проникая в хранилища. В одном случае он украл монитор от компьютера, велосипед и мопед, причинив ущерб собственнику на сумму 30,5 тысяч рублей, во втором – мотоцикл стоимостью 50 тысяч рублей.
Приговором суда к подростку применены принудительные меры воспитательного воздействия. Он помещён в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до наступления его совершеннолетия, уточнили в СУ СКР по Бурятии.
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