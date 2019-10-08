Все семь человек ехали в одних «Жигулях»
Накануне вечером на въезде в село Утан Чернышевского района Забайкальского края произошло ДТП.
По предварительным данным, 34-летний водитель «Жигулей» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.
В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка. Водитель и пятеро пассажиров, трое из которых малолетние, госпитализированы в лечебное учреждение.
На месте работали сотрудники полиции, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье в ДТП погиб один человек и пострадали шестеро
Происшествия, Фото:
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