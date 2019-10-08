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В Забайкалье в ДТП погиб один человек и пострадали шестеро

В Забайкалье в ДТП погиб один человек и пострадали шестеро
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Все семь человек ехали в одних «Жигулях»

Накануне вечером на въезде в село Утан Чернышевского района Забайкальского края произошло ДТП.

По предварительным данным, 34-летний водитель «Жигулей» не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание.

В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка. Водитель и пятеро пассажиров, трое из которых малолетние, госпитализированы в лечебное учреждение.

На месте работали сотрудники полиции, сообщает УМВД по Забайкальскому краю.
ДТП смерть
 
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