В Забайкалье ОПГ под руководством депутата спилила деревья на 2 миллиона

Возглавлял преступную группу депутат райсовета



Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей Петровск-Забайкальского района. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений и сбыте заготовленной древесины.



По версии следствия, жители Петровск-Забайкальского района в 2018 году создали ОПГ с целью получения дохода от незаконной рубки леса. Возглавлял её депутат райсовета, который после возбуждения уголовного дела сложил с себя полномочия.



С июля по октябрь 2018 года, используя грузовые автомашины, бензопилы, рации и другую технику, они незаконно вырубили лес, причинив ущерб лесному фонду в сумме свыше 2 млн. рублей.



- Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками, семь машин и иная техника изъяты. Ущерб возмещен частично. Прокуратура заявила иск о возмещении оставшейся части ущерба, следователи наложили арест на транспортные средства и недвижимое имущество фигурантов дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Петровск-Забайкальский городской суд.



