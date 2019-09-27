В Забайкалье ОПГ под руководством депутата спилила деревья на 2 миллиона

Возглавлял преступную группу депутат райсовета
Зампрокурора Забайкальского края Талех Магомедов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести жителей Петровск-Забайкальского района. Они обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений и сбыте заготовленной древесины.
По версии следствия, жители Петровск-Забайкальского района в 2018 году создали ОПГ с целью получения дохода от незаконной рубки леса. Возглавлял её депутат райсовета, который после возбуждения уголовного дела сложил с себя полномочия.
С июля по октябрь 2018 года, используя грузовые автомашины, бензопилы, рации и другую технику, они незаконно вырубили лес, причинив ущерб лесному фонду в сумме свыше 2 млн. рублей.
- Деятельность преступной группы пресечена сотрудниками, семь машин и иная техника изъяты. Ущерб возмещен частично. Прокуратура заявила иск о возмещении оставшейся части ущерба, следователи наложили арест на транспортные средства и недвижимое имущество фигурантов дела, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Петровск-Забайкальский городской суд.
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Происшествия, Фото:
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