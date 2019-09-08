Демонтированные батареи находились на территории Дома творчества
В конце августа в отделение полиции в посёлке Селенгинск поступило заявление о том, что неизвестные украли с территории Дома творчества 12 чугунных батарей отопления, демонтированных работниками. Инцидент произошёл вечером. Ущерб составил 3600 рублей.
Позже установили и задержали подозреваемых – шестерых подростков в возрасте 16-18 лет.
Известно, что подростки украли батареи, оставшись незамеченными для сторожа (в тот день шёл ливень). Украденное на грузотакси они планировали увезти в пункт приёма металла, но позже продали батареи неизвестному.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.
Один из соучастников ранее привлекался к уголовной ответственности за попытку кражи, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Бурятии 6 подростков украли батареи отопления
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