В Бурятии 6 подростков украли батареи отопления

Демонтированные батареи находились на территории Дома творчества



В конце августа в отделение полиции в посёлке Селенгинск поступило заявление о том, что неизвестные украли с территории Дома творчества 12 чугунных батарей отопления, демонтированных работниками. Инцидент произошёл вечером. Ущерб составил 3600 рублей.



Позже установили и задержали подозреваемых – шестерых подростков в возрасте 16-18 лет.



Известно, что подростки украли батареи, оставшись незамеченными для сторожа (в тот день шёл ливень). Украденное на грузотакси они планировали увезти в пункт приёма металла, но позже продали батареи неизвестному.



Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Ведётся следствие.



Один из соучастников ранее привлекался к уголовной ответственности за попытку кражи, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

