 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Августа

Все за шубой: в Улан-Удэ пройдёт большая меховая ярмарка от производителя

26 Августа

Популярное

Жительница Бурятии заблудилась в лесу, в ста метрах от дороги

Жительница Бурятии заблудилась в лесу, в ста метрах от дороги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Спасатели вынесли её на руках

С наступлением периода сбора дикоросов в Бурятии увеличилось число заблудившихся людей. Самое большое количество заблудившихся приходится на выходные дни, в лесах возле Улан-Удэ.

- На прошлых выходных в Иволгинском районе заблудилась женщина, она находилась в ста метрах от дороги. Она не могла сориентироваться и найти выход. Также женщина физически не могла преодолеть болото, при её росте около 150-155 сантиметров. Спасатели вынесли её из леса на руках, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу, 24 августа, четверо сборщиков дикоросов заблудились в местности Пыхта. Трое спасателей обнаружили потерявшихся уже затемно, поиски осложнялись грозовым фронтом.

- Люди не соблюдают элементарных правил безопасности, отправляются в лес и легко теряются. Чтобы таких ситуаций не происходило, надо соблюдать правила, в первую очередь, брать с собой полностью заряженный телефон. Сейчас мы можем помочь людям выбраться из леса, не покидая место дислокации, спасатели могут по телефону достаточно подробно проконсультировать людей: в какую сторону идти, какого направления держаться, - поделился Максим Бадмаев.

спасатели пропавшие без вести
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Читинец получил условный срок за порнографию «Вконтакте»
Читинец получил условный срок за порнографию «Вконтакте»
Происшествия, 27.08.2019
Он размещал запрещённые материалы у себя на странице
Братчанка понесла убытки вместо лёгких денег в брокерской конторе
Братчанка понесла убытки вместо лёгких денег в брокерской конторе
Происшествия, 27.08.2019
Обманутая женщина перевела 20 тысяч рублей на три телефонных номера
В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев
В Улан-Удэ 15-летний вор выпрыгнул из окна на глазах росгвардейцев
Происшествия, 27.08.2019
Задержанный сбежал из социально-реабилитационного центра
В Иркутской области мужчина прогуливался с пакетом марихуаны
В Иркутской области мужчина прогуливался с пакетом марихуаны
Происшествия, 27.08.2019
Он пояснил, что собирал её для личного потребления
Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына
Житель Бурятии утонул в озере на глазах сына
Происшествия, 27.08.2019
С начала года в Бурятии на воде погибли уже 29 человек
Забайкалец угнал старый мотоцикл
Забайкалец угнал старый мотоцикл
Происшествия, 27.08.2019
Транспортное средство находилось в гараже
В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке
В Улан-Удэ «Тойоты» не смогли разъехаться на узком перекрёстке
Происшествия, 27.08.2019
Одна машина въехала в кусты, другая – в бордюр
В Тулуне «Ниссан X-TRAIL» сбил 7-летнего мальчика
В Тулуне «Ниссан X-TRAIL» сбил 7-летнего мальчика
Происшествия, 27.08.2019
Ребёнок внезапно выскочил на дорогу
Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч
Иркутянка сама перевела аферистам 48 тысяч
Происшествия, 27.08.2019
Она получила сообщение в соцсети от своей подруги с просьбой занять деньги
В Улан-Удэ горел нежилой дом
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, 27.08.2019
Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём
В Кяхтинском районе Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
В Кяхтинском районе Бурятии ожидается высокая пожарная опасность
Происшествия, 27.08.2019
Жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности
18-летний студент в Бурятии украл вещи
18-летний студент в Бурятии украл вещи
Происшествия, 27.08.2019
Хозяева дома находились в длительном отъезде

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^