Спасатели вынесли её на руках
С наступлением периода сбора дикоросов в Бурятии увеличилось число заблудившихся людей. Самое большое количество заблудившихся приходится на выходные дни, в лесах возле Улан-Удэ.
- На прошлых выходных в Иволгинском районе заблудилась женщина, она находилась в ста метрах от дороги. Она не могла сориентироваться и найти выход. Также женщина физически не могла преодолеть болото, при её росте около 150-155 сантиметров. Спасатели вынесли её из леса на руках, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда №1 Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Максим Бадмаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в субботу, 24 августа, четверо сборщиков дикоросов заблудились в местности Пыхта. Трое спасателей обнаружили потерявшихся уже затемно, поиски осложнялись грозовым фронтом.
- Люди не соблюдают элементарных правил безопасности, отправляются в лес и легко теряются. Чтобы таких ситуаций не происходило, надо соблюдать правила, в первую очередь, брать с собой полностью заряженный телефон. Сейчас мы можем помочь людям выбраться из леса, не покидая место дислокации, спасатели могут по телефону достаточно подробно проконсультировать людей: в какую сторону идти, какого направления держаться, - поделился Максим Бадмаев.
Жительница Бурятии заблудилась в лесу, в ста метрах от дороги
Происшествия, Фото:
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