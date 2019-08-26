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В Бурятии разыскали заблудившихся сборщиков дикоросов

В Бурятии разыскали заблудившихся сборщиков дикоросов
Общество,  Фото:pixabay.com
Поиски осложнялись непогодой

В субботу, 24 августа, на пульт Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) поступило сообщение от группы сборщиков дикоросов, заблудившихся в местности Пыхта.

- На помощь людям выехала команда поисково-спасательного отряда №1 БРПСС в составе трёх человек. В 17:55 спасатели прибыли на место и приступили к поискам, которые осложнялись грозовым фронтом. Четверых человек и одну собаку спасатели обнаружили уже затемно, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.

К машине сборщиков дикоросов вывели в 23:25.

Как сообщил «Байкал-Daily», в Бурятии всё чаще стали теряться сборщики дикоросов. В субботу в местности Пыхта заблудились 2 сборщика дикоросов. В 23:10 люди в удовлетворительном состоянии были обнаружены в районе села Эрхирик, Заиграевского района.

поиски сборщики дикоросов
 
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