Поиски осложнялись непогодой
В субботу, 24 августа, на пульт Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС) поступило сообщение от группы сборщиков дикоросов, заблудившихся в местности Пыхта.
- На помощь людям выехала команда поисково-спасательного отряда №1 БРПСС в составе трёх человек. В 17:55 спасатели прибыли на место и приступили к поискам, которые осложнялись грозовым фронтом. Четверых человек и одну собаку спасатели обнаружили уже затемно, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
К машине сборщиков дикоросов вывели в 23:25.
Как сообщил «Байкал-Daily», в Бурятии всё чаще стали теряться сборщики дикоросов. В субботу в местности Пыхта заблудились 2 сборщика дикоросов. В 23:10 люди в удовлетворительном состоянии были обнаружены в районе села Эрхирик, Заиграевского района.
В Бурятии разыскали заблудившихся сборщиков дикоросов
Общество, Фото:
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