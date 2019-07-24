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В Улан-Удэ бродячие собаки разорвали кошку на глазах хозяйки

В Улан-Удэ бродячие собаки разорвали кошку на глазах хозяйки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Тема бродячих собак всплыла сегодня на внеочередной сессии Хурала Бурятии

Сегодня, 24 июля, на внеочередной сессии Народного Хурала в «час заявлений» депутат Леонтий Красовский поднял тему бродячих собак. Депутат сообщил о многочисленных сигналах, поступающих от улан-удэнцев из разных точек города по поводу бездомных животных.

- Нам сейчас поступают сигналы о том, что в посёлках Забайкальский, Комушка, Горький, Радужный и так далее очень много бродячих собак ходят. Людям сейчас просто страшно отпускать детей своих в том числе в песочницы, которые превратились сегодня в туалеты для собак. И ребёнку, которого, не дай бог, покусала и напугала собака с этим жить всю жизнь, - сказал Леонтий Красовский.

Также депутат сообщил о том, что проблема с бродячими собаками есть и в 105 микрорайоне. Так, к нему обратилась местная жительница и рассказала, что её кошку бездомные псы разорвали прямо перед её глазами.

- Жители 105 микрорайона говорили, что обращались по этой проблеме, направляли заявки, но на сегодняшний день до сих пор никакой реакции нет. Если здесь есть представители города, пожалуйста, обратите внимание на эту проблему, - заявил депутат.

Между тем Леонтий Красовский отметил, что были случаи, когда организация, занимающаяся отловом бездомных животных, по ошибке забирала домашних собак на глазах у хозяев.

- Этого впредь не должно быть, - отметил депутат.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале торги на отлов, транспортировку и содержанию безнадзорных домашних животных в Улан-Удэ впервые выиграло ООО «ЦАСС». Компания должна будет до конца года отловить не менее 7485 собак.

В мае компания по отлову собак попалась на различных нарушениях. В результате проверки виновные должностные лица ООО «ЦАСС» были привлечены к административной ответственности с наложением штрафов.
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