В Бурятии лесник вызвал полицию с телефона «чёрного лесоруба»

Мужчина незаконно заготовил 12 кубометров древесины



Во время рейдового патрулирования в лесах Заиграевского района лесники услышали звук бензопилы. Углубившись в лес, лесничий обнаружил гружённый древесиной «ЗИЛ-130».



Заряд телефона лесничего не позволил вызвать подкрепление, поэтому лесничий вызвал полицию с телефона, оставленного лесорубом в машине. Вскоре нарушителя удалось задержать.



В ходе осмотра выяснилось, что правонарушитель заготовил около 12 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 116 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, бензопила и автомобиль «ЗИЛ-130» были изъяты.



В отношении правонарушителя составлены протоколы по статье «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности». Все материалы переданы в ОМВД по Заиграевскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

