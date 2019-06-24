ДТП произошло в центре города
Сегодня около 16 часов на улице Смолина в Улан-Удэ столкнулись «Тойота Камри» и микроавтобус «Фиат Дукато».
За рулём «Камри», по словам очевидцев, была беременная девушка. Она ехала в сторону Виадука, когда при перестроении совершила касательное движение с «Фиатом».
Микроавтобус, к слову, маршрутное такси. Но в этот час он был не работе и ехал без пострадавших.
Обошлось без пострадавших.
В Улан-Удэ беременная водитель устроила столкновение с микроавтобусом
Происшествия, Фото:
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