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Житель Бурятии головой разбил зеркало в отделе полиции. Видео

Житель Бурятии головой разбил зеркало в отделе полиции. Видео
Происшествия, 
Буйный мужчина устроил «представление» в участке

Как сообщал «Байкал-Daily», в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии пьяный 28-летний мужчина набросился на сотрудников ДПС.

Сперва трое приятелей, переходивших дорогу в неположенном месте, нагрубили инспекторам и пытались от них сбежать. Затем, во время задержания, один из мужчин повёл себя неадекватно. Он набрасывался на сотрудников ДПС, пытаясь вновь убежать, хватал полицейских за одежду, а одного из них и вовсе укусил за руку. На фотографии видно, какой силы был укус.



Для того, чтобы нарушитель разжал челюсть, были нанесены расслабляющие удары, прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Этот момент задержания сняли на видео очевидцы и выложили в Instagram.



После того, как напавшего доставили в отдел полиции, начался целый «концерт». Мужчина начал падать и кататься по полу и даже зачем-то разбил головой зеркало. Всё его поведение снято на камеру.



Теперь жителю Бабушкина грозит уголовное преследование по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
насилие в отношении представителя власти полиция
 
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