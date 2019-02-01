Житель Бурятии головой разбил зеркало в отделе полиции. Видео

Сперва трое приятелей, переходивших дорогу в неположенном месте, нагрубили инспекторам и пытались от них сбежать. Затем, во время задержания, один из мужчин повёл себя неадекватно. Он набрасывался на сотрудников ДПС, пытаясь вновь убежать, хватал полицейских за одежду, а одного из них и вовсе укусил за руку. На фотографии видно, какой силы был укус.













Этот момент задержания сняли на видео очевидцы и выложили в Instagram.











<br />

После того, как напавшего доставили в отдел полиции, начался целый «концерт». Мужчина начал падать и кататься по полу и даже зачем-то разбил головой зеркало. Всё его поведение снято на камеру.











<br />