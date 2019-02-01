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В Бурятии пьяный мужчина кусал сотрудников ДПС. Видео

В Бурятии пьяный мужчина кусал сотрудников ДПС. Видео
Происшествия, 
Сотрудникам полиции пришлось нанести расслабляющие удары

В соцсетях активно обсуждают видео задержания сотрудниками ДПС мужчины. Видео появилось в аккаунте Svodka38 в Instagram. В МВД по Бурятии подтвердили подлинность видео.



Всё произошло во время несения службы сотрудниками ДПС в городе Бабушкин Кабанского района Бурятии. Стражи порядка заметили трёх мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения переходили дорогу в неположенном месте.

На сделанное сотрудниками ДПС замечание мужчины отреагировали в грубой форме и попытались сбежать.

- В результате преследования один из нарушителей был задержан. При задержании он вёл себя неадекватно, хватался за форменную одежду, оказывал физическое сопротивление, отбивался, хотел убежать, укусил руку одного из полицейских и продолжительное время не отпускал, - сообщили «Байкал-Daily» в МВД Бурятии.

В МВД также отметили, что для того, чтобы нарушитель разжал челюсть, были нанесены расслабляющие удары.

- Мужчина был задержан, в соответствие с законом о полиции, к нему применили наручники. Его доставили в опорный пункт полиции, где он начал сам падать на пол, головой разбил зеркало, - отметили в МВД.

Задержанным оказался 28-летний житель Бабушкина. Мужчина неоднократно был судим за особо тяжкие и тяжкие преступления.

Все материалы по данному делу были собраны и направлены в Следственный комитет, где в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного Кодекса России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Также мужчину привлекли к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

насилие в отношении представителя власти
 
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