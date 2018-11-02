В Чите пенсионерка отдала мошенникам 48 тысяч



Пожилая женщина ответила, что у неё нет таких денег. Однако злоумышленник утверждал, что скоро к ней приедет курьер и заберёт столько, сколько у неё есть. Испуганная пенсионерка отдала 48 тысяч рублей для освобождения внука. Только после этого женщина позвонила внуку и узнала, что у него нет никаких проблем.



Установлено, что злоумышленник звонил из Новосибирской области. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Принимаются меры к установлению подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



Сотрудники полиции просят граждан провести беседы со своими пожилыми родственниками и предупредить их о том, что нельзя доверять телефонным угрозам. В первую очередь необходимо позвонить родным и убедиться в достоверности информации.



В Чите в минувший четверг с заявлением в отдел полиции обратилась 81-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что неизвестные похитили её деньги. Как оказалось, ей позвонил мужчина, который утверждал, что её внук стал виновником ДТП и для его освобождения требуется 800 тысяч рублей.