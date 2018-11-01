В Улан-Удэ убийца рвал своё уголовное дело в суде

Мужчина вырвал листы из уголовного дела с доказательствами



17 октября Советский районный суд рассмотрено уголовное дело в отношении улан-удэнца, испортившего своё уголовное дело.



12 апреля Верховный суд Бурятии признал мужчину виновным в убийстве, а также в нарушении неприкосновенности жилища. После вынесения приговора он обратился в суд с ходатайством об ознакомлении с материалами уголовного дела и протоколом судебного заседания.



- В ходе ознакомления с материалами уголовного дела 8 июня 2018 года в 11.50 часов в помещении зала судебного заседания здания мужчина разорвал обложку одного из томов уголовного дела, а также вырвал листы дела, имеющие доказательственное значение для уголовного дела, - сообщают в пресс-службе Советского районного суда.



Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и приговорил к одному году лишения свободы. По совокупности приговоров в колонии строгого режима мужчина проведёт 12 лет.



Приговор в законную силу не вступил.

